Джокович обыграл Димитрова и вышел в 4-й круг «Мастерса» в Риме

Сербсыграет в 4-м круге турнира в Риме. Он победил болгарина

Игра завершилась 2 часа 19 минут. Новак выиграл первый сет 6:3, а затем проиграл во втором 4:6. В третьем сете Джокович не оставил шансов сопернику, разгромив его 6:1.

Джокович сделал 7 эйсов, реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 и допустил две двойные и десять невынужденных ошибок. У Григора Димитрова 6 эйсов, 3 реализованных брейк-пойнта из 7, а также 6 двойных и 21 невынужденная ошибка.

Соперник Новака по следующему раунду определится в матче между венгром Мартоном Фучовичем и британцем Кэмероном Норри.