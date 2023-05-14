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    Джокович обыграл Димитрова и вышел в 4-й круг «Мастерса» в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Григор Димитров
    Серб Новак Джокович сыграет в 4-м круге турнира в Риме. Он победил болгарина Григора Димитрова.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Игра завершилась 2 часа 19 минут. Новак выиграл первый сет 6:3, а затем проиграл во втором 4:6. В третьем сете Джокович не оставил шансов сопернику, разгромив его 6:1.

    Джокович сделал 7 эйсов, реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 и допустил две двойные и десять невынужденных ошибок. У Григора Димитрова 6 эйсов, 3 реализованных брейк-пойнта из 7, а также 6 двойных и 21 невынужденная ошибка.

    Соперник Новака по следующему раунду определится в матче между венгром Мартоном Фучовичем и британцем Кэмероном Норри.

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