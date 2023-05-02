Карацев обыграл Медведева и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде

Россиянинстал одним из участников 1/4 финала на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого составляет 7,7 миллиона евро.

В матче четвертого круга Карацев одержал победу над Даниилом Медведевым — 7:6 (7:1), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут.

Аслан за это время выполни 2 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 2.

Следующим соперником Карацева станет победитель матча Тейлор Фриц (США) — Чжан Чжичжэнь (Китай).

Карацев попал в основную сетку мадридского «Мастерса» через квалификацию. В текущей версии рейтинга ATP он занимает 121-е место.