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    Рыбакина уверенно вышла во второй круг грунтового турнира в Штутгарте

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина Юле Нимайер
    Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победно стартовала на престижном грунтовом теннисном турнире в Штутгарте (Германия).

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    23-летняя спортсменка в матче первого круга переиграла представительницу Германии Юле Нимайер. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.

    Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Нимайер два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

    За выход в четвертьфинал соревнований Рыбакина сыграет против Беатрис Хаддад-Майи из Бразилии.

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