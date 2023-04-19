Рыбакина уверенно вышла во второй круг грунтового турнира в Штутгарте

Казахстанская теннисисткапобедно стартовала на престижном грунтовом теннисном турнире в Штутгарте (Германия).

23-летняя спортсменка в матче первого круга переиграла представительницу Германии Юле Нимайер. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 30 минут и завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу седьмой ракетки мира.

Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Нимайер два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За выход в четвертьфинал соревнований Рыбакина сыграет против Беатрис Хаддад-Майи из Бразилии.