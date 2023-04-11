Зверев вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

В матче первого круга Зверев одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 3:6, 6:2, 6:4.
Теннисисты провели на корте два часа.
За это время Александр выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов.
Следующим соперником Зверева станет испанец Роберто Баутиста-Агут.
Еще в одном матче первого круга Григор Димитров обыграл американца Бена Шелтона — 6:1, 3:6, 6:3. В следующем раунде болгарский теннисист встретится с чехом Иржи Легечкой.