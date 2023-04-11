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    Зверев вышел во второй круг «Мастерса» в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис Александр Зверев Александр Бублик Григор Димитров Бен Шелтон ATP
    Немец Александр Зверев успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого составляет 5,7 миллиона евро.

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    В матче первого круга Зверев одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом — 3:6, 6:2, 6:4.

    Теннисисты провели на корте два часа.

    За это время Александр выполнил 3 подачи навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов.

    Следующим соперником Зверева станет испанец Роберто Баутиста-Агут.

    Еще в одном матче первого круга Григор Димитров обыграл американца Бена Шелтона — 6:1, 3:6, 6:3. В следующем раунде болгарский теннисист встретится с чехом Иржи Легечкой.

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