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    Надаль: Не знаю, когда снова смогу играть, это правда

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Рафаэль Надаль
    22-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль отреагировал на информацию о том, что выступит на турнире в Монте-Карло, который возьмет старт 8 апреля.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «Я не знаю, откуда эта информация. Очевидно, если бы это было правдой, я бы ее подтвердил, но, к сожалению, не могу.

    Я продолжаю свой курс и еще не знаю, когда снова смогу играть, это правда. Я нахожусь в фазе увеличения нагрузки. Если бы я знал, когда вернусь на корт, то сказал бы, но я не знаю.

    Нужно идти шаг за шагом, и я не буду обещать того, что не смогу потом выполнить», — приводит слова Надаля Marca.

    Напомним, ранее об участии 36-летнего Надаля на турнире в Майами сообщил директор соревнований Дэвид Мэсси.

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