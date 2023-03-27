Надаль: Не знаю, когда снова смогу играть, это правда

22-кратный победитель турниров Большого шлемаотреагировал на информацию о том, что выступит на турнире в Монте-Карло, который возьмет старт 8 апреля.

«Я не знаю, откуда эта информация. Очевидно, если бы это было правдой, я бы ее подтвердил, но, к сожалению, не могу.

Я продолжаю свой курс и еще не знаю, когда снова смогу играть, это правда. Я нахожусь в фазе увеличения нагрузки. Если бы я знал, когда вернусь на корт, то сказал бы, но я не знаю.

Нужно идти шаг за шагом, и я не буду обещать того, что не смогу потом выполнить», — приводит слова Надаля Marca.

Напомним, ранее об участии 36-летнего Надаля на турнире в Майами сообщил директор соревнований Дэвид Мэсси.