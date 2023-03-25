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    Рублев: Не знал, чего ожидать от первого матча на турнире

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Джеффри Волфом во втором круге турнира ATP в Майами (США).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Приятное чувство, потому что я не знал, чего ожидать, и это был мой первый матч здесь. У меня было мало времени на адаптацию. Я знаю, что он опасный соперник, может играть очень хорошо, агрессивно.

    Я с самого начала уступал в счете, поэтому было нелегко. В конце первого сета я был рад, что сохранил внутреннее спокойствие, и просто ждал своего момента. Как только у меня появился шанс, я его реализовал, а потом заиграл немного лучше и почувствовал себя увереннее.

    До этого мы встречались один раз, и в том матче он играл совершенно по-другому. Мне кажется, он сменил тактику: старался как можно больше играть с форхенда и нагружать мой бэкхенд.

    Под конец он часто открывал линию, поэтому, как только у меня появлялся шанс, я старался им воспользоваться, потому что он явно слишком много играл мне под бэкхенд», — отметил Рублев на пресс-конференции после игры.

    В следующем круге Рублев сыграет с победителем пары Миомир Кецманович (Сербия) — Уго Умбер (Франция).

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