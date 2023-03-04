Джоковичу отказали во въезде в США из-за антиковидных правил

Сербский теннисистне сможет выступить на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

Как и в прошлом году, Джоковичу снова отказали во въезде в США из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом сообщил сенатор от штата Флорида Рик Скотт.

«Мне только что сообщили, что Министерство внутренней безопасности США отклонило запрос Новака Джоковича об отказе от вакцины, что лишило его права на участие в турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами.

Джо Байден должен исправить это сейчас же, предоставить исключение и позволить ему сыграть в США», — написал Скотт в своих соцсетях.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдет с 6 по 19 марта, а турнир в Майами — с 19 марта по 2 апреля.

Ранее власти США продлили запрет на въезд непривитых иностранцев до 11 мая.