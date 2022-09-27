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    Тарпищев: Медведев не вернется на первое место в этом году

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Рафаэль Надаль ATP
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев в этом году не сможет вернуться на первое место в рейтинге ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Медведев занимает четвертую строчку в обновленном рейтинге. Возглавляет мировую классификацию испанец Карлос Алькарас.

    «Там даже больше шансов у Надаля (находится на третьей строчке). Он в прошлом году в эти сроки не играл и если на Итоговом турнире хорошо выступит, то может закончить год на первом месте.

    А Медведев, по моим подсчетам, в этом году первым не будет только потому, что он из-за травмы три месяца не играл. Много очков потерял. У нас же очки считаются за последние 12 месяцев. Как раз, когда травма была, это у него окно безочковое.

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    • Да, жаль, что мы не участвуем в командных соревнованиях, реально могли выигрывать и мужской Кубок Дэвиса, и женский Кубок Билли Джин Кинг. Как в прошлом году. Но теперь долго не выиграем. Потому что мы начнем играть с нуля. Это три года, чтобы войти в высшую лигу. С того момента, когда нам дорогу откроют. Так что года четыре мы точно не будем играть в элите, имеется в виду, бороться за первое место. По регламенту не получается», — приводит слова Тарпищева «Комсомольская правда».

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