5-я ракетка мира Зверев пропустит Кубок Дэвиса

5-я ракетка мира немецкий теннисистобъявил о своём решении пропустить групповой этап Кубка Дэвиса, об этом он сообщил на пресс-конференции в Гамбурге.

Александр Зверев рассказал, что не сможет помочь сборной Германии в Гамбурге. Теннисист заявил, что вчера у него обнаружили отёк костей. Немец останется в стане сборной и будет поддерживать товарищей по команде на протяжении всего группового этапа.

«Принять участие в Кубке Дэвиса в моем родном Гамбурге было большой целью, которая снова и снова мотивировала меня в течение последних недель. Тот факт, что эта мечта теперь разрушена, меня невероятно огорчает. Делал все, чтобы быть здесь, но эти новые проблемы заставляют меня отказаться от участия», — сказал Зверев на пресс-конференции.