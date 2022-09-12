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    5-я ракетка мира Зверев пропустит Кубок Дэвиса

    Теннис Прогнозы на теннис Кубок Дэвиса ATP Александр Зверев
    5-я ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев объявил о своём решении пропустить групповой этап Кубка Дэвиса, об этом он сообщил на пресс-конференции в Гамбурге.

    Александр Зверев
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    Александр Зверев

    Александр Зверев рассказал, что не сможет помочь сборной Германии в Гамбурге. Теннисист заявил, что вчера у него обнаружили отёк костей. Немец останется в стане сборной и будет поддерживать товарищей по команде на протяжении всего группового этапа.

    «Принять участие в Кубке Дэвиса в моем родном Гамбурге было большой целью, которая снова и снова мотивировала меня в течение последних недель. Тот факт, что эта мечта теперь разрушена, меня невероятно огорчает. Делал все, чтобы быть здесь, но эти новые проблемы заставляют меня отказаться от участия», — сказал Зверев на пресс-конференции.

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