Джокович не без труда одолел Синнера и вышел в полуфинал «Уимблдона»

Сербвышел в полуфинал Уимблдонского турнира, проходящего на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

В четвертьфинальном матче 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» за 3 часа 39 минут обыграл итальянца Янника Синнера — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Сербский теннисист совершил 7 эйсов, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15 попыток.

На счету 13-й ракетки мира Синнера 8 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9 попыток.

Джокович довел беспроигрышную серию на турнире до 26 матчей. В полуфинале Уимблдона-2022 он сыграет с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) — Кэмерон Норри (Великобритания).