Потапова обыграла Путинцеву и вышла в финал грунтового турнира в Стамбуле

Анастасия Потапова Фото: globallookpress.com
Её соперницей была представительница Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 51-е место в мировой классификации. Потапова обыграла соперницу со счётом 2:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.
За три сета Потапова выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала всего пять брейк-пойнтов из четырнадцати. На счету Путинцевой — ни одной подачи навылет, две ошибки на подаче и четыре брейка при четырёх брейк-пойнтах.
В финале турнира WTA-250 в Стамбуле Потапова сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).