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    Потапова обыграла Путинцеву и вышла в финал грунтового турнира в Стамбуле

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Юлия Путинцева
    Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 122-е место в рейтинге WTA, одержала победу в полуфинале турнира в Стамбуле (Турция).

    Анастасия Потапова
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    Анастасия Потапова

    Её соперницей была представительница Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 51-е место в мировой классификации. Потапова обыграла соперницу со счётом 2:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

    За три сета Потапова выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала всего пять брейк-пойнтов из четырнадцати. На счету Путинцевой — ни одной подачи навылет, две ошибки на подаче и четыре брейка при четырёх брейк-пойнтах.

    В финале турнира WTA-250 в Стамбуле Потапова сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).

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