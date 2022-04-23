Потапова обыграла Путинцеву и вышла в финал грунтового турнира в Стамбуле

Российская теннисистка, занимающая 122-е место в рейтинге WTA, одержала победу в полуфинале турнира в Стамбуле (Турция).

Её соперницей была представительница Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 51-е место в мировой классификации. Потапова обыграла соперницу со счётом 2:6, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

За три сета Потапова выполнила один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала всего пять брейк-пойнтов из четырнадцати. На счету Путинцевой — ни одной подачи навылет, две ошибки на подаче и четыре брейка при четырёх брейк-пойнтах.

В финале турнира WTA-250 в Стамбуле Потапова сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).