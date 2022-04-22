Рублёв пробился в полуфинал турнира в Белграде

Россиянинвышел в 1/2 финала на турнире Serbia Open в Белграде, призовой фонд которого превышает 500 тысяч евро.

В четвертьфинальном матче российский теннисист и восьмая ракетка мира за 1 час и 16 минут обыграл японца Таро Дэниэла , занимающего 104-е место в рейтинге ATP — 6:3, 6:4.

Рублев записал на свой счет пять эйсов, три брейка и одну двойную ошибку. Таро дважды подал навылет, не конвертировал ни одного брейк-пойнта и ни разу не ошибся на второй подаче.

За выход в финал Рублев поспорит с итальянцем Фабио Фоньони.

Еще один финалист определится в противостоянии Новака Джоковича (Сербия) и Карена Хачанова (Россия).