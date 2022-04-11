Новак Джокович: Монфис не приедет в Белград? У нас есть Рублёв и Хачанов

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
«Мне очень жаль, потому что Монфис — это большая звезда нашего вида спорта. Мы надеялись, что он сможет приехать в Белград. Если он и с него снимется, у нас есть много хороших игроков, включая Доминика Тима, Хачанова, Рублёва…
Турнир ATP-250 действительно впечатляет. Список игроков, которые заявились, впечатляет», — приводит слова Новака Джоковича сербское Telegraf.
Турнир в Белграде пройдёт с 18 по 24 апреля. Его директором является Джордже Джокович, брат Новака.