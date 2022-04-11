Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Монте-Карло

Стало известно, с кем российский теннисистсыграет во втором круге турнира в Монте-Карло.

Соперником россиянина станет австралийский теннисист Алекс де Минор, который в матче первого круга победил испанца Бернабе Сапату-Миральеса. Де Минор одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

На счету де Минора ни одного эйса и две двойные ошибки. Он реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 43%). У его соперника две подачи навылет и ни одной двойной ошибки. У него не было ни одного шанса реализовать брейк-пойнт.

Напомним, Рублёв, посеянный на турнире в Монте-Карло под пятым номером, освобождён от матчей первого круга.