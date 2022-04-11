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    Определился соперник Андрея Рублёва во втором круге турнира в Монте-Карло

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв Алекс де Минор
    Стало известно, с кем российский теннисист Андрей Рублёв сыграет во втором круге турнира в Монте-Карло.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    Соперником россиянина станет австралийский теннисист Алекс де Минор, который в матче первого круга победил испанца Бернабе Сапату-Миральеса. Де Минор одержал победу со счётом 6:3, 6:4.

    На счету де Минора ни одного эйса и две двойные ошибки. Он реализовал три брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 43%). У его соперника две подачи навылет и ни одной двойной ошибки. У него не было ни одного шанса реализовать брейк-пойнт.

    Напомним, Рублёв, посеянный на турнире в Монте-Карло под пятым номером, освобождён от матчей первого круга.

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