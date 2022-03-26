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    Звонарева проиграла Коллинз на турнире в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Вера Звонарева
    Россиянка Вера Звонарева не сумела выйти в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

    Вера Звонарева
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    Вера Звонарева

    В матче третьего круга российская теннисистка за 1 час 17 минут уступила американке Даниэль Роуз Коллинз со счетом 1:6, 4:6.

    Победительница четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

    На счету Звонаревой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк.

    Таким образом, в сетке турнира больше не осталось отечественных теннисисток.

    В следующем круге Коллинс будет играть с сильнейшей в паре Онс Жабер (Тунис) — Кайя Канепи (Эстония).

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