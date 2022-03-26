Звонарева проиграла Коллинз на турнире в Майами

Россиянкане сумела выйти в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Майами (США), призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.

В матче третьего круга российская теннисистка за 1 час 17 минут уступила американке Даниэль Роуз Коллинз со счетом 1:6, 4:6.

Победительница четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

На счету Звонаревой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк.

Таким образом, в сетке турнира больше не осталось отечественных теннисисток.

В следующем круге Коллинс будет играть с сильнейшей в паре Онс Жабер (Тунис) — Кайя Канепи (Эстония).