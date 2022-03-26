Звонарева проиграла Коллинз на турнире в Майами

Вера Звонарева Фото: globallookpress.com
В матче третьего круга российская теннисистка за 1 час 17 минут уступила американке Даниэль Роуз Коллинз со счетом 1:6, 4:6.
Победительница четыре раза подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.
На счету Звонаревой один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк.
Таким образом, в сетке турнира больше не осталось отечественных теннисисток.
В следующем круге Коллинс будет играть с сильнейшей в паре Онс Жабер (Тунис) — Кайя Канепи (Эстония).