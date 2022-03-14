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    Рублев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, Карацев вылетел

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Россиянин Аслан Карацев не сумел пробиться в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

    Антрей Рублев
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    Антрей Рублев

    В 1/32 финала российский теннисист за 1 час 46 минут проиграл Стиву Джонсону из США со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Карацев допустил 8 двойных ошибок, сделал 8 эйсов.

    В следующем круге соревнований Джонсон встретится с победителем противостояния между немцем Оскаром Отте и поляком Хубертом Хуркачем.

    В параллельном матче россиянин Андрей Рублев за 1 час 46 минут победил немца Доминика Копфера со счетом 7:5, 6:4.

    Россиянин 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12.

    В 1/16 финала Рублев сыграет с победителем матча между американцами Брэндоном Накашима и Фрэнсисом Тиафо.

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