Рублев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, Карацев вылетел

Россиянинне сумел пробиться в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе.

В 1/32 финала российский теннисист за 1 час 46 минут проиграл Стиву Джонсону из США со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Карацев допустил 8 двойных ошибок, сделал 8 эйсов.

В следующем круге соревнований Джонсон встретится с победителем противостояния между немцем Оскаром Отте и поляком Хубертом Хуркачем.

В параллельном матче россиянин Андрей Рублев за 1 час 46 минут победил немца Доминика Копфера со счетом 7:5, 6:4.

Россиянин 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 12.

В 1/16 финала Рублев сыграет с победителем матча между американцами Брэндоном Накашима и Фрэнсисом Тиафо.