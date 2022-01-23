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    Australian Open. Надаль сыграет с Маннарино, Зверев — с Шаповаловым, Азаренко вылетела

    Результаты матчей седьмого игрового дня Открытого чемпионата Австралии по теннису

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    Рафаэль Надаль
    В воскресенье, 23 января, в Мельбурне проходят матчи четвертого круга Открытого чемпионата Австралии

    Женщины

    Барбора Крейчикова (Чехия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:2, 6:2

    Белорусская теннисистка Виктория Азаренко не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.

    В матче четвертого круга Азаренко проиграла чешской теннисистке Барборе Крейчиковой со счетом 2:6, 2:6.

    Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут. Занимающая четвертое место в мировом рейтинге Крейчикова выполнила 6 эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету 25-й ракетки мира Азаренко 1 эйс, 6 двойных ошибок и 1 брейк.

    Мэдисон Кис (США) — Паула Бадоса (Испания) — 6:3, 6:1

    В четвертьфинале турнира Крейчикова встретится с американкой Мэдисон Кис, которая в третьем круге сенсационно победила шестую ракетку мира, испанку Паулу Бадосу — 6:3, 6:1.

    Мужчины

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