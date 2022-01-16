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    Джокович: Уважаю решение суда. Буду сотрудничать по вопросу моего отъезда из Австралии

    Теннис Прогнозы на теннис Новак Джокович  Australian Open ATPКоронавирус в спорте Вокруг тенниса
    Сербский теннисист Новак Джокович сделал заявление после решения о своей депортации из Австралии.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Ранее в воскресенье Джокович проиграл суд против министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, который лично решил аннулировать визу первой ракетки мира.

    Австралийские власти отказались пускать Джоковича в страну из-за отсутствия прививки от коронавируса.

    «Сейчас я возьму перерыв, чтобы отдохнуть и восстановиться, а дальнейшие комментарии буду давать потом.

    Чрезвычайно разочарован, что не смогу сыграть на Australian Open. Но уважаю решение суда и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии.

    Мне неловко, что последние недели внимание было на мне. Надеюсь, что теперь мы можем сосредоточиться на теннисе.

    Хочу пожелать успешного выступления теннисистам, работникам турнира, волонтерам и болельщикам по всему миру. Также хочу поблагодарить свою семью, друзей, команду, болельщиков и соотечественников за постоянную поддержку. Вы придавали мне очень много сил», — приводит слова Джоковича The Age.

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