Джокович будет депортирован из Австралии

Сербский теннисистпроиграл апелляцию по делу о въезде в Австралию, сообщает Telegraph.

Отмечается, что серб в ближайшее время будет депортирован из страны.

Апелляция теннисиста после сегодняшнего заседания отклонена окончательно. Федеральный суд поддержал ранее принятое решение Министра иммиграции и культурного многообразия Австралии Алекса Хоука о повторном аннулировании визы спортсмена.

Девятикратный чемпион Australian Open Джокович уже успел потренироваться на кортах турнира. Также он был посеян под первым номером и в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Первый соревновательный день на Открытом чемпионате Австралии назначен на завтра, 17 января.