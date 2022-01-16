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    Джокович будет депортирован из Австралии

    Теннис Прогнозы на теннис Коронавирус в спорте Australian Open ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович проиграл апелляцию по делу о въезде в Австралию, сообщает Telegraph.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    Отмечается, что серб в ближайшее время будет депортирован из страны.

    Апелляция теннисиста после сегодняшнего заседания отклонена окончательно. Федеральный суд поддержал ранее принятое решение Министра иммиграции и культурного многообразия Австралии Алекса Хоука о повторном аннулировании визы спортсмена.

    Девятикратный чемпион Australian Open Джокович уже успел потренироваться на кортах турнира. Также он был посеян под первым номером и в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем. Первый соревновательный день на Открытом чемпионате Австралии назначен на завтра, 17 января.

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