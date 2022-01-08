ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовАнтигерои 2021-го: пузырь Суперлиги, тонущая «Барса» и полевой командир сборной России
  • 11:34
    • Россия не смогла пробиться в финал Кубка ATP
  • 10:30
    • Хачанов — в финале турнира в Аделаиде
  • 13:28
    • Полузащитник «Краснодара» может перейти в «Галатасарай»
  • 12:51
    • Стало известно, что было поводом для выдачи Джоковичу медотвода от вакцинации
  • 12:25
    • Месси может пропустить матч с «Лионом»
    Все новости спорта

    Тарпищев: Никто не ожидал, что сборная так здорово сыграет на Кубке ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Роман Сафиуллин Феликс Оже-Альяссим Денис Шаповалов Шамиль Тарпищев
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление сборной России на Кубке ATP.

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    В полуфинале Даниил Медведев и Роман Сафиуллин уступили канадцам Денису Шаповалову и Феликсу Оже-Альяссиму. Решающим в этом противостоянии стал матч парного разряда.

    «Матчи были интересные, хорошие. В первой половине матча Сафиуллина с Шаповаловым у канадца было преимущество. А в паре практически все решало одно очко на последнем тай-брейке, когда мяч в трос попал и перевалился. Выиграй бы наши ребята тогда свою подачу, у канадцев не было бы того эмоциональной заряда. Потому что сравняв счет по сетам они, конечно, получили преимущество положительных эмоций, и это сыграло свою роль на чемпионском тай-брейке.

    Но это спорт, так бывает. Наши ребята выступили выше всяких похвал. Никто изначально и не ожидал, что сборная так здорово сыграет. Ребята очень дружные, хорошие, но не сложилось, к сожалению.

    Мне абсолютно все равно, кто теперь выиграет ATP Cup: испанцы или канадцы. Кто в лучшей форме подойдет к финалу, тот и фаворит», — приводит слова Тарпищецва «Спорт-Экспресс».

    В финале Шаповалов и Оже-Альяссим сыграет с командой Испании, за которую на Кубке ATP играют Пабло Каррено-Буста и Роберто Баутиста-Агут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Реал» обыграть «Валенсию»?
  • «Реал» Мадрид — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • Сможет ли «Реал Сосьедад» остановить «Сельту»?
  • «Реал Сосьедад» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Сможет ли «Лейпциг» выиграть у «Майнца»?
  • «Лейпциг» — «Майнц». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.14
  • Экспресс дня 8 января
  • Сегодня в 20:30
    •  2.88
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Лейпциг — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гранада — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Челси — Честерфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры