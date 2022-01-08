Тарпищев: Никто не ожидал, что сборная так здорово сыграет на Кубке ATP

Президент Федерации тенниса России (ФТР)оценил выступление сборной России на Кубке ATP.

В полуфинале Даниил Медведев и Роман Сафиуллин уступили канадцам Денису Шаповалову и Феликсу Оже-Альяссиму. Решающим в этом противостоянии стал матч парного разряда.

«Матчи были интересные, хорошие. В первой половине матча Сафиуллина с Шаповаловым у канадца было преимущество. А в паре практически все решало одно очко на последнем тай-брейке, когда мяч в трос попал и перевалился. Выиграй бы наши ребята тогда свою подачу, у канадцев не было бы того эмоциональной заряда. Потому что сравняв счет по сетам они, конечно, получили преимущество положительных эмоций, и это сыграло свою роль на чемпионском тай-брейке.

Но это спорт, так бывает. Наши ребята выступили выше всяких похвал. Никто изначально и не ожидал, что сборная так здорово сыграет. Ребята очень дружные, хорошие, но не сложилось, к сожалению.

Мне абсолютно все равно, кто теперь выиграет ATP Cup: испанцы или канадцы. Кто в лучшей форме подойдет к финалу, тот и фаворит», — приводит слова Тарпищецва «Спорт-Экспресс».

В финале Шаповалов и Оже-Альяссим сыграет с командой Испании, за которую на Кубке ATP играют Пабло Каррено-Буста и Роберто Баутиста-Агут.