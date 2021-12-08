Серена Уильямс пропустит Australian Open-2022

Американкаотказалась от участия в ближайшем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии.

По словам 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», она пока не готова вернуться на корт.

«Это непростое решение, но физически я пока не готова выступать.

Мельбурн — один из моих любимых городов, и я всегда с радостью выступаю здесь. Буду скачать по болельщикам, но мне не терпится вернуться и бороться на высочайшем уровне», — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.

Серена Уильямс семь раз выигрывала Australian Open.

Ранее стало известно, что на На Australian Open смогут выступить только вакцинированные теннисисты.