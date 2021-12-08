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    Серена Уильямс пропустит Australian Open-2022

    Теннис Прогнозы на теннис Серена Уильямс Australian Open WTA
    Американка Серена Уильямс отказалась от участия в ближайшем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии.

    Серена Уильямс
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    Серена Уильямс

    По словам 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема», она пока не готова вернуться на корт.

    «Это непростое решение, но физически я пока не готова выступать.

    Мельбурн — один из моих любимых городов, и я всегда с радостью выступаю здесь. Буду скачать по болельщикам, но мне не терпится вернуться и бороться на высочайшем уровне», — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.

    Серена Уильямс семь раз выигрывала Australian Open.

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