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    Медведев назвал сильным решение WTA приостановить проведение турниров в Китае

    Теннис Прогнозы на теннис Пэн Шуай Вокруг тенниса WTA ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение WTA приостановить проведение турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай и отсутствие реакции со стороны ATP на данный инцидент.

    Пэн Шуай
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    Пэн Шуай

    «Прежде всего, мы все хотим убедиться, что Пэн Шуай в безопасности, чего мы все еще не можем знать на 100%. Но мы все на это надеемся и все этого хотим.

    То, что сделала WTA, было определенно сильным решением. В то же время в мире очень много зарубежных компаний, помимо, скажем так, WTA и ATP, которые все еще работают в Китае.

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    • Я не хочу никого винить и чувствую, что могут быть разные мнения о том, что делать. Уверен, что говорю об Андреа (президент ATP Андреа Гауденци — прим. ред.), ATP, каждом игроке — мы все хотим увидеть, что она в безопасности, в Китае или за его пределами — не имеет значения.

    Я не хочу никого обвинять в том, что Андреа не сделал. Может быть, у него другое мнение о том, что делать в этой ситуации и как реагировать. Не хочу говорить, какая из реакций — ATP или WTA — является хорошей или плохой.

    Но определенно то, что сделала WTA, сильно. И в том числе это касается большого количества денег», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

    Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил о приостановке проведения турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай.

    2 ноября 2021-го Пэн Шуай опубликовала пост в китайской социальной сети Weibo, в котором обвинила бывшего вице-премьера КНР Жанг Гаоли, в том, что тот насильственно склонил ее к сексуальным отношениям. Спустя некоторое время публикация была удалена, а с теннисисткой не могли связаться почти две недели.

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