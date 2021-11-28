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    • Рублев проиграл Лопесу в матче Кубка Дэвиса
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    Рублев проиграл Лопесу в матче Кубка Дэвиса

    Теннис Кубок Дэвиса Андрей Рублёв Фелисиано Лопес
    В матче группового этапа Кубка Дэвиса сборная Испании повела в противостоянии с Россией (1-0).

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В первом матче противостояния россиянин Андрей Рублев за 1 час и 45 минут уступил испанцу Фелисиано Лопесу — 6:2, 3:6, 4:6.

    Рублев 13 раз подавал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из 14.

    На счету испанца 14 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейка из четырех возможных.

    Во втором матче встречи Даниил Медведев сыграет с Пабло Карреньо-Бустой. Игра начнется в 22:30 по московскому времени.

    Напомним, что ранее обе команды победили Эквадор со счетом 3-0.

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