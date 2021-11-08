Тарпищев: Медведеву в матче с Джоковичем не хватило разнообразия при обводке

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
«Фантастический финал, высочайший уровень тенниса от обоих.
Джокович тактически очень грамотно играл, выиграл много ключевых мячей с лета, когда выходил к сетке, заранее шел на кросс.
Даня пытался его обвести. Медведеву не хватило разнообразия при обводке. Обвел бы пару раз по линии — счет был бы другой.
Первой подачи у Дани не было, начал больше рисковать. Нельзя подавать сильнее, чем ты можешь. Новак хорошо принимал, но матч решился в двух-трех очках.
Игра была хорошая. Класс игры между ними одинаковый», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».