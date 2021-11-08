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    Тарпищев: Медведеву в матче с Джоковичем не хватило разнообразия при обводке

    Теннис Шамиль Тарпищев ATP Новак Джокович  Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже — 6:4, 3:6, 3:6.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Фантастический финал, высочайший уровень тенниса от обоих.

    Джокович тактически очень грамотно играл, выиграл много ключевых мячей с лета, когда выходил к сетке, заранее шел на кросс.

    Даня пытался его обвести. Медведеву не хватило разнообразия при обводке. Обвел бы пару раз по линии — счет был бы другой.

    Первой подачи у Дани не было, начал больше рисковать. Нельзя подавать сильнее, чем ты можешь. Новак хорошо принимал, но матч решился в двух-трех очках.

    Игра была хорошая. Класс игры между ними одинаковый», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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