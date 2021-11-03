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    Рублев проиграл Фрицу на «Мастерсе» в Париже

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    Россиянин Андрей Рублев не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    В стартовом матче Рублев потерпел поражение от американца Тейлора Фрица — 5:7, 6:7 (2:7).

    Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.

    За это время Андрей выполнил 8 подач навылет, не совершил ни одной ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт.

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    • Фриц в следующем матче встретится либо с британцем Кэмероном Норри, либо с американцем Рейлли Опелкой.

    Рублев выиграл только один из пяти последних матчей.

    Напомним, ранее Рублев обеспечил себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Турине с 14 по 21 ноября.

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