Рублев проиграл Фрицу на «Мастерсе» в Париже

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
В стартовом матче Рублев потерпел поражение от американца Тейлора Фрица — 5:7, 6:7 (2:7).
Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту.
За это время Андрей выполнил 8 подач навылет, не совершил ни одной ошибки и не реализовал единственный брейк-пойнт.
Фриц в следующем матче встретится либо с британцем Кэмероном Норри, либо с американцем Рейлли Опелкой.
Рублев выиграл только один из пяти последних матчей.
Напомним, ранее Рублев обеспечил себе участие в Итоговом турнире ATP, который пройдет в Турине с 14 по 21 ноября.