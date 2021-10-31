Чилич: Я однозначно вернусь, Россия — это страна, где мне сопутствует удача

Хорватский теннисистпрокомментировал свою победу на турнире в Санкт-Петербурге-2021

В финале он обыграл американца Тейлора Фрица в трех сетах за 2 часа 22 минуты со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4.

«Я не столько верил, что выиграю этот матч, сколько верил, что мне нужно продолжать борьбу и это, разумеется, гораздо важнее.

В течение недели я справился с такими соперниками Карен Хачанов, Роберто Баутиста Агут. Сегодня Тейлор потрясающе играл с середины второго сета и до середины третьего.

Я хорошо держался и верил в себя, именно это в итоге помогло выиграть матч. Я очень горжусь собой и чувствую себя замечательно, потому что у меня есть такая возможность играть здесь на таком уровне спустя десять лет.

Я однозначно вернусь, Россия — это страна, где мне всегда хорошо и мне сопутствует удача», — цитирует Чилича пресс-служба турнира.

Хорватский теннисист стал двукратным победителем петербургского турнира. Ранее он побеждал на St. Petersburg Open в 2011-м году.