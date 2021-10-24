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    Тарпищев: Карацев в финале «Кубка Кремля» играл на уровне топ-10

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    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвел итоги мужского турнира «Кубка Кремля», победителем которого стал россиянин Аслан Карацев.

    Шамиль Тарпищев
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    Шамиль Тарпищев

    В финале российский теннисист обыграл двукратного чемпионата Кубка Кремля хорвата Марина Чилича.

    «Конечно, мы увидели феноменальный теннис на этой неделе.

    Я искренне рад за Марина Чилича, который старинный друг Москвы и который показал на этой неделе замечательную игру. Хочу, чтобы он продлил свое долголетие и еще много раз сыграл в Москве.

    Мы все, не только я и ФТР, но и болельщики, с удовольствием поздравим Карацева. Он провел уникальный сезон вне зависимости от того, как он закончится.

    По окончании турнира он войдет в мировую 20-ку. Но сегодня он играл на 10-ку», — сказал Тарпищев в эфире «Матч Страна».

    28-летний Карацев взял второй титул под эгидой ATP. Напомним, его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Australian Open-2021. Благодаря этой победе он станет 18-й ракеткой мира.

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