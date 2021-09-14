ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юри ТилемансТрансферный дайджест. 7-13 сентября
  • 00:54
    • Марио Фернандес завершил карьеру в сборной России
  • 21:28
    • «Краснодар» в меньшинстве спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 20:52
    • СМИ: Кёйперс возглавит российских судей вместо Кашшаи
  • 20:31
    • Кашшаи покинул пост главы департамента судейства РФС
  • 20:19
    • Хет-трик Дрейера помог «Рубину» разгромить «Урал»
    Все новости спорта

    Медведев: Самая реальная и ближайшая цель — победа в Кубке Дэвиса

    Теннис Даниил Медведев ATP US Open Кубок Дэвиса Прогнозы на теннис
    Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о карьерных целях после первой победы на турнире «Большого шлема».

    Даниил Медведев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Медведев

    «Если говорить про приоритеты, Олимпийские игры были бы на первом месте. Их не будет три года, а в теннис играть в это время надо.

    Из самых реальных и ближайших целей — Кубок Дэвиса. Не побоюсь сказать, что у нас одна из лучших команд в мире прямо сейчас. Четыре игрока в топ-30 — такого нет ни у кого.

    Мы способны еще и играть пару, несмотря на то, что это не всегда получается. В ATP Сup мы показали, что иногда необязательно играть пару. Думаю, это самая реальная цель.

    Если говорить про №1, много раз это было не так далеко. Я все время говорил: "Если и стать первой ракеткой мира, только после победы на 'Шлеме'.

    Теперь он есть, но Новак выиграл три 'Больших шлема' в этом году и вышел в финал. У меня нет даже математических шансов, чтобы занять его место. Я должен сыграть и выиграть все турниры в году для этого, что немножко из мира фантастики.

    Надеюсь, что по ходу своей карьеры и это все помечу галочками. Буду стараться изо всех сил выигрывать все, что можно. Это самое главное", — сказал Медведев на пресс-конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зениту» ничего не светит?
  • «Челси» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.72
    •
  • Какой старт в Лиге чемпионов ждет «Барселону» без Месси?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Где Роналду, там много голов?
  • «Янг Бойз» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.37
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.76
  • Экспресс дня 14 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Челси — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Янг Бойз — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Мальме — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Цуренко — Саснович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Грачева — Минелла
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры