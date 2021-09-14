Медведев: Самая реальная и ближайшая цель — победа в Кубке Дэвиса

Вторая ракетка мирарассказал о карьерных целях после первой победы на турнире «Большого шлема».

«Если говорить про приоритеты, Олимпийские игры были бы на первом месте. Их не будет три года, а в теннис играть в это время надо.

Из самых реальных и ближайших целей — Кубок Дэвиса. Не побоюсь сказать, что у нас одна из лучших команд в мире прямо сейчас. Четыре игрока в топ-30 — такого нет ни у кого.

Мы способны еще и играть пару, несмотря на то, что это не всегда получается. В ATP Сup мы показали, что иногда необязательно играть пару. Думаю, это самая реальная цель.

Если говорить про №1, много раз это было не так далеко. Я все время говорил: "Если и стать первой ракеткой мира, только после победы на 'Шлеме'.

Теперь он есть, но Новак выиграл три 'Больших шлема' в этом году и вышел в финал. У меня нет даже математических шансов, чтобы занять его место. Я должен сыграть и выиграть все турниры в году для этого, что немножко из мира фантастики.

Надеюсь, что по ходу своей карьеры и это все помечу галочками. Буду стараться изо всех сил выигрывать все, что можно. Это самое главное", — сказал Медведев на пресс-конференции.