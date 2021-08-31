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    Медведев разгромил Гаске, Циципас с трудом выиграл у Маррея

    Теннис ATP Ришар Гаске Даниил Медведев Энди Мюррей Стефанос Циципас Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев успешно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В матче первого круга вторая ракетка мира одержал уверенную победу над французом Ришаром Гаске — 6:4, 6:3, 6:1.

    Теннисисты провели на корте два часа.

    Даниил за это время выполнил 15 подач навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов.

    Следующим соперником Медведева станет австриец Доминик Кепфер.

    Еще в одном матче грек Стефанос Циципас одержал волевую победу над британцем Энди Марреем — 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 44 минуты. Во втором круге Циципас сыграет с французом Адрианом Маннарино.

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