Медведев разгромил Гаске, Циципас с трудом выиграл у Маррея

Россиянинуспешно стартовал на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

В матче первого круга вторая ракетка мира одержал уверенную победу над французом Ришаром Гаске — 6:4, 6:3, 6:1.

Теннисисты провели на корте два часа.

Даниил за это время выполнил 15 подач навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Медведева станет австриец Доминик Кепфер.

Еще в одном матче грек Стефанос Циципас одержал волевую победу над британцем Энди Марреем — 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 4 часа 44 минуты. Во втором круге Циципас сыграет с французом Адрианом Маннарино.