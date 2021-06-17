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    Надаль пропустит Уимблдон и Олимпийские игры

    Теннис Рафаэль Надаль ATP Уимблдон Прогнозы на теннис
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение не выступать на Уимблдоне и Олимпийских играх в Токио.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    Третий номер мирового рейтинга мотивировал свое решение усталостью после грунтового сезона.

    «Я принял решение не выступать на Уимблдоне и Олимпийских играх в Токио. Такое решение всегда нелегко принимать. Но после того как я прислушался к своему телу и обсудил ситуацию со своей командой, я понял, что это правильное решение.

    Моя цель — продлить карьеру и продолжать делать то, что делает меня счастливым, а именно выступать на самом высоком уровне как можно дольше», — написал Надаль на своей странице в Twitter.

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