Надаль пропустит Уимблдон и Олимпийские игры

Испанский теннисистпринял решение не выступать на Уимблдоне и Олимпийских играх в Токио.

Третий номер мирового рейтинга мотивировал свое решение усталостью после грунтового сезона.

«Я принял решение не выступать на Уимблдоне и Олимпийских играх в Токио. Такое решение всегда нелегко принимать. Но после того как я прислушался к своему телу и обсудил ситуацию со своей командой, я понял, что это правильное решение.

Моя цель — продлить карьеру и продолжать делать то, что делает меня счастливым, а именно выступать на самом высоком уровне как можно дольше», — написал Надаль на своей странице в Twitter.

Напомним, что на недавнем «Ролан Гаррос» Надаль дошел до полуфинала, где проиграл будущему чемпиону сербу Новаку Джоковичу.