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    Тарпищев: Павлюченковой немного не хватило тактических действий

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    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Анастасии Павлюченковой в финальном матче «Ролан Гаррос» от чешки Барборы Крейчиковой (1:6, 6:2, 4:6).

    Анастасия Павлюченкова (слева)
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    Анастасия Павлюченкова (слева)

    «Как и ожидалось, игра была равная. Павлюченковой немного не хватило тактических действий. Не удалось исполнить всё, что задумывала.

    В первой партии много было ошибок, а дальше уже сказались нервы. Немного не повезло Анастасии. В любом случае ее надо похвалить, она провела хороший турнир.

    Восстановилась после травмы, неплохо выступила. Думаю, сейчас она будет играть еще лучше», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

    Тарпищев также подвел итоги выступления российских теннисистов на Roland Garros.

    «В преддверии Олимпиады провели нормальный турнир. Медведев сыграл по силе, потому что это не его любимое покрытие. Тем не менее, он выступил достойно.

    Немного не повезло Рублеву, он мог быть в четвертьфинале. В миксте Карацев впервые сыграл с Весниной. Этот турнир можно оценивать со знаком плюс», — добавил Тарпищев

    Для 29-летней Павлюченковой это первый выход в финал на турнире «Большого шлема». Лучшими ее достижениями в одиночном разряде были четвертьфиналы на Уимблдоне-2016, Australian Open (2017, 2019, 2020) и US Open-2011.

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