Вторая ракетка мира Осака снялась с «Ролан Гаррос»

Японская теннисисткасообщила, что снимается с «Ролан Гаррос».

Ранее вторая ракетка мира получила штраф в размере 15 тысяч долларов за отказ от общения с журналистами на Открытом чемпионате Франции.

Пресс-служба WTA сообщила, что в дальнейшем теннисистка может быть дисквалифицирована, если будет пропускать медиа-мероприятия.

«В последнее время у меня часто были депрессии, я уже чувствовала себя уязвимой, уже испытывала тревогу и думала, что будет правильнее позаботиться о себе и пропустить пресс-конференции.

Я предварительно об этом объявила, потому что действительно считаю правила частично устаревшими и хотела это подчеркнуть.

Я отдельно написала турниру письмо с извинениями и сказала, что буду рада обсудить этот вопрос после соревнований, потому что "Турниры большого шлема" — это напряженные мероприятия.

Сейчас я возьму перерыв, но, когда момент будет правильным, я очень хочу обсудить с руководством WTA, как мы можем улучшить ситуацию для игроков, прессы и болельщиков», — написала Осака в своем твиттере.

Открытый чемпионат Франции по теннису стартовал 29 мая в Париже.