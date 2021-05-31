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    Вторая ракетка мира Осака снялась с «Ролан Гаррос»

    Теннис Наоми Осака WTA Ролан Гаррос Прогнозы на теннис
    Японская теннисистка Наоми Осака сообщила, что снимается с «Ролан Гаррос».

    Наоми Осака
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    Наоми Осака

    Ранее вторая ракетка мира получила штраф в размере 15 тысяч долларов за отказ от общения с журналистами на Открытом чемпионате Франции.

    Пресс-служба WTA сообщила, что в дальнейшем теннисистка может быть дисквалифицирована, если будет пропускать медиа-мероприятия.

    «В последнее время у меня часто были депрессии, я уже чувствовала себя уязвимой, уже испытывала тревогу и думала, что будет правильнее позаботиться о себе и пропустить пресс-конференции.

    Я предварительно об этом объявила, потому что действительно считаю правила частично устаревшими и хотела это подчеркнуть.

    Я отдельно написала турниру письмо с извинениями и сказала, что буду рада обсудить этот вопрос после соревнований, потому что "Турниры большого шлема" — это напряженные мероприятия.

    Сейчас я возьму перерыв, но, когда момент будет правильным, я очень хочу обсудить с руководством WTA, как мы можем улучшить ситуацию для игроков, прессы и болельщиков», — написала Осака в своем твиттере.

    Открытый чемпионат Франции по теннису стартовал 29 мая в Париже.

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