Звонарева победила Макхэйл на старте турнира в Риме

Вера Звонарева Фото: globallookpress.com
В стартовом матче российская теннисистка за час и 24 минуты обыграла представительницу США Кристину Макхэйл со счетом 6:3, 6:0.
Звонарева шесть раз подала навылет при трех двойных ошибках и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.
Макхэйл не смогла выполнить эйсы, дважды ошибалась на подаче и воспользовалась двумя попытками из четырех для взятия подачи соперницы.
Соперницей Звонаревой во втором круге станет Петра Квитова (Чехия), которая ранее победила Магду Линетт из Польши (1:6, 6:0, 6:2).