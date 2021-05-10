Звонарева победила Макхэйл на старте турнира в Риме

Россиянкавышла во второй круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 1,8 млн долларов.

В стартовом матче российская теннисистка за час и 24 минуты обыграла представительницу США Кристину Макхэйл со счетом 6:3, 6:0.

Звонарева шесть раз подала навылет при трех двойных ошибках и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12.

Макхэйл не смогла выполнить эйсы, дважды ошибалась на подаче и воспользовалась двумя попытками из четырех для взятия подачи соперницы.

Соперницей Звонаревой во втором круге станет Петра Квитова (Чехия), которая ранее победила Магду Линетт из Польши (1:6, 6:0, 6:2).