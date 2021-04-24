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    Тарпищев: Карацев не давал Джоковичу дышать, качели были очень серьезные

    Теннис Шамиль Тарпищев ATP Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Аслана Карацева над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем (7:5, 4:6, 6:4) в полуфинале турнира в Белграде.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    «Не скажу, что меня шокировала победа Карацева. Да, это Джокович, но что тут такого? Аслан вел игру и абсолютно заслуженно победил.

    Мне вот что больше всего понравилось: Карацев не давал Джоковичу дышать, качели были очень серьезные, Новак держался больше за счет опыта. Хорошо, что Аслану хватило запаса прочности, чтобы его добить.

    Сможет ли Карацев повторить успех предыдущего Большого шлема на "Ролан Гаррос"? Сложно сказать, сначала надо сыграть финал с Берреттини, который, скорее всего, туда выйдет.

    Уже потом будем рассуждать о шансах. Грунт — совершенно другое покрытие по сравнению с хардом», — сказал Тарпищев Sport24.

    В финале Serbia Open Карацев встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и японцем Таро Даниэлем.

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