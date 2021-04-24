Тарпищев: Карацев не давал Джоковичу дышать, качели были очень серьезные

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал победу россиянинанад первой ракеткой мира(7:5, 4:6, 6:4) в полуфинале турнира в Белграде.

«Не скажу, что меня шокировала победа Карацева. Да, это Джокович, но что тут такого? Аслан вел игру и абсолютно заслуженно победил.

Мне вот что больше всего понравилось: Карацев не давал Джоковичу дышать, качели были очень серьезные, Новак держался больше за счет опыта. Хорошо, что Аслану хватило запаса прочности, чтобы его добить.

Сможет ли Карацев повторить успех предыдущего Большого шлема на "Ролан Гаррос"? Сложно сказать, сначала надо сыграть финал с Берреттини, который, скорее всего, туда выйдет.

Уже потом будем рассуждать о шансах. Грунт — совершенно другое покрытие по сравнению с хардом», — сказал Тарпищев Sport24.

В финале Serbia Open Карацев встретится с победителем матча между итальянцем Маттео Берреттини и японцем Таро Даниэлем.