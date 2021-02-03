Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка АТР

Российский теннисиств двух сетах обыграл японцана ATP Cup — 6:2, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 16 минут. Даниил 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и двойной ошибки, а также 1 брейк.

Ранее Андрей Рублев обыграл японца Есихито Нисиоку со счетом 6:1, 6:3. Счет в матче стал 2:0, сборная России досрочно стала победительницей встречи и вышла в полуфинал турнира.

Во вторник, 2 февраля, россияне победили сборную Аргентины — 2:1. Соперник россиян по полуфиналу определится позднее.