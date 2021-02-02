Федерер сыграет на турнире в Дохе

Роджер Федерер
globallookpress.com
39-летний Федерер не выступал в официальных матчах с января 2020 года, когда проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open. После этого 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» перенес две операции из-за травмы колена.
«Я долго думал, когда и куда вернуться. Возвращение на Открытом чемпионате Австралии — слишком рано для колена.
Турнир в Дохе подходит не только из-за колена. Хочу вернуться на меньший турнир, чтобы не получать много внимания и снизить стресс», — приводит слова швейцарского теннисиста SRF.
Турнир в Дохе пройдет с 8 по 13 марта.