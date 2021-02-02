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    Федерер сыграет на турнире в Дохе

    Теннис Роджер Федерер ATP Прогнозы на теннис
    Швейцарец Роджер Федерер объявил, что вернется в тур на турнире в Дохе.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    39-летний Федерер не выступал в официальных матчах с января 2020 года, когда проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open. После этого 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» перенес две операции из-за травмы колена.

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    • «Я долго думал, когда и куда вернуться. Возвращение на Открытом чемпионате Австралии — слишком рано для колена.

    Турнир в Дохе подходит не только из-за колена. Хочу вернуться на меньший турнир, чтобы не получать много внимания и снизить стресс», — приводит слова швейцарского теннисиста SRF.

    Турнир в Дохе пройдет с 8 по 13 марта.

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