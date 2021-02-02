Федерер сыграет на турнире в Дохе

Швейцарецобъявил, что вернется в тур на турнире в Дохе.

39-летний Федерер не выступал в официальных матчах с января 2020 года, когда проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале Australian Open. После этого 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» перенес две операции из-за травмы колена.

«Я долго думал, когда и куда вернуться. Возвращение на Открытом чемпионате Австралии — слишком рано для колена.

Турнир в Дохе подходит не только из-за колена. Хочу вернуться на меньший турнир, чтобы не получать много внимания и снизить стресс», — приводит слова швейцарского теннисиста SRF.

Турнир в Дохе пройдет с 8 по 13 марта.