Федерер пропустит Australian Open-2021

Экс-первая ракетка миране выступит на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.

Об этом сообщил агент швейцарского теннисиста Тони Годсик.

По словам Годсика, которые приводит AP News, Федерер за последние несколько месяцев он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке, но после консультаций со своей командой решил, что оптимальным вариантом для него станет возвращение на корт после Australian Open.

Приоритетами Федерера в 2021 году являются Олимпийские игры, «Уимблдон» и US Open.

Ранее в 2020 году Федерер перенес две операции на правом колене.

Напомним, старт Australian Open-2021 запланирован на 8 февраля. При этом квалификация турнира пройдет в Дохе (Катар) с 10 по 13 января.

Действующим чемпионом Australian Open у мужчин является серб Новак Джокович, у женщин — американка София Кенин. 0