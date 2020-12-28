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    Федерер пропустит Australian Open-2021

    Теннис Роджер Федерер Australian Open ATP Прогнозы на теннис
    Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер не выступит на Открытом чемпионате Австралии в 2021 году.

    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    Об этом сообщил агент швейцарского теннисиста Тони Годсик.

    По словам Годсика, которые приводит AP News, Федерер за последние несколько месяцев он добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке, но после консультаций со своей командой решил, что оптимальным вариантом для него станет возвращение на корт после Australian Open.

    Приоритетами Федерера в 2021 году являются Олимпийские игры, «Уимблдон» и US Open.

    Ранее в 2020 году Федерер перенес две операции на правом колене.

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    • Напомним, старт Australian Open-2021 запланирован на 8 февраля. При этом квалификация турнира пройдет в Дохе (Катар) с 10 по 13 января.

    Действующим чемпионом Australian Open у мужчин является серб Новак Джокович, у женщин — американка София Кенин. 0

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