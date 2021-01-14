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    Маррей рискует пропустить Australian Open из-за коронавируса

    Теннис Энди Мюррей ATP Australian OpenКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Британский теннисист Энди Маррей сдал положительный тест на коронавирус, информирует The Guardian.

    Энди Маррей
    Энди Маррей

    Это произошло менее чем за месяц до старта Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Британец должен был отправиться в Австралию одним из 18 чартерных рейсов, запланированных организаторами турнира. Сейчас он находится дома на самоизоляции.

    Отмечается, что Маррей надеется, что ему позволят прибыть в Австралию позже. Он и его команда сотрудничают с директором турнира Крейгом Тили в попытке найти приемлемое решение.

    Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля.

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