Маррей рискует пропустить Australian Open из-за коронавируса

Британский теннисистсдал положительный тест на коронавирус, информирует The Guardian.

Это произошло менее чем за месяц до старта Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Британец должен был отправиться в Австралию одним из 18 чартерных рейсов, запланированных организаторами турнира. Сейчас он находится дома на самоизоляции.

Отмечается, что Маррей надеется, что ему позволят прибыть в Австралию позже. Он и его команда сотрудничают с директором турнира Крейгом Тили в попытке найти приемлемое решение.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля.