Рублев: Буду тренироваться с удовольствием, даже если турниров не будет

Российский теннисистзаявил, что наслаждается тренировочным процессом, получив на это разрешение в условиях пандемии коронавируса.

Рублев, который живет в Барселоне, приступил к тренировкам в начале июня.

«Это всегда что-то особенное, даже когда просто тренируюсь. Если даже скажут, что до следующего сезона турниров не будет, всё равно буду тренироваться с удовольствием.

Это немного отвлекает от всего происходящего. Я очень наслаждаюсь, мне это в кайф.

Мне нравится мой уровень на тренировках. Я очень во многом прибавил. Пока мне всё нравится. Осталось посмотреть, какой у меня уровень, когда начнутся матчи», — сказал Рублев в эфире подкаста Sportcast.

На вопрос, есть ли у сборной России шансы в нынешнем году выиграть Кубок Дэвиса, Рублев ответил:

«Хотелось бы, понятное дело. Всё сделаем для этого. В том году были близки к финалу. Шансы всегда есть, главное — выкладываться». 0