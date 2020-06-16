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    Рублев: Буду тренироваться с удовольствием, даже если турниров не будет

    Теннис Андрей Рублёв ATPКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что наслаждается тренировочным процессом, получив на это разрешение в условиях пандемии коронавируса.

    Андрей Рублев
    Андрей Рублев

    Рублев, который живет в Барселоне, приступил к тренировкам в начале июня.

    «Это всегда что-то особенное, даже когда просто тренируюсь. Если даже скажут, что до следующего сезона турниров не будет, всё равно буду тренироваться с удовольствием.

    Это немного отвлекает от всего происходящего. Я очень наслаждаюсь, мне это в кайф.

    Мне нравится мой уровень на тренировках. Я очень во многом прибавил. Пока мне всё нравится. Осталось посмотреть, какой у меня уровень, когда начнутся матчи», — сказал Рублев в эфире подкаста Sportcast.

    На вопрос, есть ли у сборной России шансы в нынешнем году выиграть Кубок Дэвиса, Рублев ответил:

    «Хотелось бы, понятное дело. Всё сделаем для этого. В том году были близки к финалу. Шансы всегда есть, главное — выкладываться». 0

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