Южный не считает, что игроки топ-100 должны делиться деньгами

Российский теннисист, бывшая восьмая ракетка мирапрокомментировал идею ATP о том, что игроки топ-100 должны скинуться и финансово помочь тем, кто в рейтинге стоит более низко.

«Я отрицательно отношусь к этой идее, она несколько популистская.

Почему именно сотня? То есть, 99-й помогает, а 101-й получает? Кто определяет суммы, на которые игроки должны скинуться?

И главное — кому мы помогаем, какие критерии? Это молодые, которые только поднимаются? Или ребята в возрасте, которые уже 5-10 лет стоят на уровне топ-250?

Я думаю, что если кто-то хочет помочь игрокам, то нужно открыть благотворительный фонд, и любой желающий может просто перечислять туда деньги в том объеме, который считает нужным.

А обязать всех игроков, просто потому что ты высоко стоишь, платить тем, кто ниже стоит — мне кажется, это неправильно», — сказал Южный «Спорт-Экспрессу». 0