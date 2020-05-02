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    Южный не считает, что игроки топ-100 должны делиться деньгами

    Теннис Михаил Южный ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист, бывшая восьмая ракетка мира Михаил Южный прокомментировал идею ATP о том, что игроки топ-100 должны скинуться и финансово помочь тем, кто в рейтинге стоит более низко.

    Михаил Южный
    Михаил Южный

    «Я отрицательно отношусь к этой идее, она несколько популистская.

    Почему именно сотня? То есть, 99-й помогает, а 101-й получает? Кто определяет суммы, на которые игроки должны скинуться?

    И главное — кому мы помогаем, какие критерии? Это молодые, которые только поднимаются? Или ребята в возрасте, которые уже 5-10 лет стоят на уровне топ-250?

    Я думаю, что если кто-то хочет помочь игрокам, то нужно открыть благотворительный фонд, и любой желающий может просто перечислять туда деньги в том объеме, который считает нужным.

    А обязать всех игроков, просто потому что ты высоко стоишь, платить тем, кто ниже стоит — мне кажется, это неправильно», — сказал Южный «Спорт-Экспрессу». 0

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