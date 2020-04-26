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    Паузу в теннисном сезоне могут продлить до 3-го августа

    Теннис ATP WTAКоронавирус в спорте Прогнозы на теннис
    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) собираются продлить вынужденную паузу в теннисном сезоне до 3 августа, сообщает Marca.

    Турнир в Монреале был отменен
    Турнир в Монреале был отменен

    В данный момент отменены все турниры, которые должны были пройти до 12 июля, а Открытый чемпионат Франции был перенесен на конец сентября и начало октября.

    Ранее уже был отменен запланированный на вторую неделю августа турнир WTA в Монреале, поскольку власти провинции Квебек из-за пандемии коронавируса продлили запрет на проведение массовых мероприятий до конца лета.

    Если теннисные ассоциации продлят паузу, то будут отменены еще девять мужских турниров и шесть женских. 0

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