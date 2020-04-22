КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинедин ЗиданКарантин — шанс для «Реала». Команду Зидана ждет очередная перестройка?
  • 16:32
    • Госкорпорация ВЭБ стала основным владельцем ЦСКА
  • 19:16
    • Хавбек «Зенита» перейдет в «Рубин»
  • 18:22
    • Федерер и Надаль призвали объединить ATP и WTA
  • 17:34
    • Семак ждет возвращения Кокорина в «Зенит»
  • 16:58
    • Гинер: ЦСКА вернет лидирующие позиции в российском футболе
    Все новости спорта

    Федерер и Надаль призвали объединить ATP и WTA

    Теннис ATP WTA Роджер Федерер Рафаэль Надаль Прогнозы на теннис
    Швейцарец Роджер Федерер призвал объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциация (WTA) в одну организацию.

    Рафаэль Надаль и Роджер Федерер
    Рафаэль Надаль и Роджер Федерер

    «Неужели я единственный, кто думает, что сейчас настало время объединить мужской и женский теннис и сделать их одним целым?

    Для болельщиков это все слишком запутанно, когда существуют разные системы рейтингов, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров», — написал Федерер в своем твиттере.

    Предложение двадцатикратного победителя турниров серии Большого шлема поддержал вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

    «Как вы знаете из наших обсуждений, я полностью согласен с этим. Было бы здорово, если бы за этим мировым кризисом последовало объединение мужского и женского тенниса в одну организацию», — ответил Надаль.

    Открытая эра в теннисе стартовала в 1968 году. ATP была основана в 1972 году, годом позже была создана WTA.

    Ранее ATP и WTA приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за коронавируса.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Звезда с несгибаемым характером. Шарапова не уходит в никуда
  • 28/02/2020 в 16:53
    •
  • Прогноз
  • «Ферретти» — «Халапа»
  • 1.57
  • Завтра в 04:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Худжанд» продолжит традицию?
  • «Куктош» — «Худжанд». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • «Ферретти» — «Халапа»: голов будет мало?
  • «Ферретти» — «Халапа». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
  • «Дирианген» все решит еще в основное время?
  • «Дирианген» — «Ювентус Манагуа». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Фанаты «Атлетико» Футбол «Ливерпуль» — «Атлетико». Матч на «Энфилде» мог стать причиной распространения коронавирусаКоманды провели матч в Ливерпуле всего за несколько дней до введения карантина Вчера в 23:400
  • 14:31
    • Алонсо хочет заменить Феттеля в «Феррари»
  • 14:13
    • ПСЖ поборется за полузащитника «Интера»
  • 11:03
    • Мане из-за Клоппа хочет перейти в «Реал»
    Деннис Бергкамп и Арсен Венгер Футбол Красиво, но бесполезно. В 2001-м «Арсенал» переиграл «Юве», а Бергкамп сделал крутейший ассист в истории ЛЧВ сезоне 2001/2002 на групповой стадии Лиги чемпионов между собой сразились «Арсенал» и «Ювентус» Вчера в 18:070
  • Экспресс дня

  • Сравняет ли «Тайвань Бир» счет в финальной серии?
  • 1.50
    •
  • 19:03
    • Халк выразил желание вернуться в «Порту»
  • 18:52
    • Драчев — о тренерском штабе Польховского: Предлагаю ждать новых «выдающихся» успехов
  • 18:33
    • Юран: Для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой
    Идрисса Гейе Футбол Успех ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от этого новичкаСможет ли клуб выиграть главный еврокубок? Вчера в 04:200
  • 18:03
    • Лучший снайпер «Автомобилиста» продлил контракт с клубом
  • 17:51
    • Тарасов рассказал об интересе со стороны Карреры
  • 17:20
    • Карпин опроверг информацию о переговорах с «Локомотивом»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.01
  • Прогноз на матч BOOM Esports — RED Canids
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч GenG — 100 Thieves
  • Прочие
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Дирианген — Ювентус Манагуа
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Ферретти — Халапа
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.50
  • Ординар дня 23 апреля
  • Завтра в 12:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Смолевичи — Динамо Минск
  • Футбол
  • Послезавтра в 18:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Неман — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Послезавтра в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • 30/04/2020 в 23:59
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие