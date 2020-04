Федерер и Надаль призвали объединить ATP и WTA

Швейцарецпризвал объединить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) и Женскую теннисную ассоциация (WTA) в одну организацию.

«Неужели я единственный, кто думает, что сейчас настало время объединить мужской и женский теннис и сделать их одним целым?

Для болельщиков это все слишком запутанно, когда существуют разные системы рейтингов, разные логотипы, разные сайты, разные категории турниров», — написал Федерер в своем твиттере.

Предложение двадцатикратного победителя турниров серии Большого шлема поддержал вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль.

«Как вы знаете из наших обсуждений, я полностью согласен с этим. Было бы здорово, если бы за этим мировым кризисом последовало объединение мужского и женского тенниса в одну организацию», — ответил Надаль.

Открытая эра в теннисе стартовала в 1968 году. ATP была основана в 1972 году, годом позже была создана WTA.

Ранее ATP и WTA приняли совместное решение приостановить все турниры до 13 июля из-за коронавируса.

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men's and women's tennis in one only organisation 🎾👍🏻 https://t.co/fTCfvMiU4G