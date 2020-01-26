Australian Open. Квитова и Джокович вышли в четвертьфинал, Федерер сыграет с Фучовичем

Мужчины

Милош Раонич (Канада) — Марин Чилич (Канада) — 6:4, 6:3, 7:5

В матче четвертого раунда Australian Open в мужском одиночном разряде канадский теннисист Милош Раонич в трех партиях обыграл хорвата Марина Чилича — 6:4, 6:3, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Милош совершил 28 подач навылет и взял 3 гейма на приеме.

В четвертьфинале турнира Раонич сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия).

Новак Джокович (Сербия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 6:4, 6:4

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2020.

В матче четвертого круга серб переиграл в трех партиях аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 6:4, 6:4.

Поединок длилася 2 часа 6 минут. За это время 32-летний Джокович выполнил восемь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 27-летний Шварцман один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк.

Следующим соперником Новака станет канадец Милош Раонич, ранее переигравший хорвата Марина Чилича.

Женщины

Петра Квитова (Чехия) — Мария Саккари (Греция) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:2

Чешская теннисистка Петра Квитова первой вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2020.

В поединке 1/8 финала чешка одолела Марию Саккари из Греции со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2.

Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. Квитова совершила 3 подачи навылет, взяла 8 геймов на приеме, выиграв в общей сложности 33 мяча при активных действиях.

В четвертьфинале Квитова сыграет с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) — Элисон Риск (США).

София Кенин (США) — Кори Гауфф — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0

Американка София Кенин в четвертом круге Australian Open одержала волевую победу над соотечественницей Кори Гауфф — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0.

Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. За это время 21-летняя Кенин выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 15-летняя Гофф семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала один брейк.

Напомним, ранее 15-летняя Гауфф обыграла действующую чемпионку Наоми Осаку.

Онс Жабер (Тунис) — Ван Цян (Китай) — 7:6 (7:4), 6:1

Следующей соперницей Кенин в Мельбурне будет Онс Жабер из Туниса, которая одолела китаянку Ван Цян — 7:6 (7:4), 6:1. 0