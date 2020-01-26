Australian Open. Квитова и Джокович вышли в четвертьфинал, Федерер сыграет с Фучовичем

Мужчины
Милош Раонич (Канада) — Марин Чилич (Канада) — 6:4, 6:3, 7:5
В матче четвертого раунда Australian Open в мужском одиночном разряде канадский теннисист Милош Раонич в трех партиях обыграл хорвата Марина Чилича — 6:4, 6:3, 7:5.
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Милош совершил 28 подач навылет и взял 3 гейма на приеме.
В четвертьфинале турнира Раонич сыграет с победителем пары Диего Шварцман (Аргентина) — Новак Джокович (Сербия).
Новак Джокович (Сербия) — Диего Шварцман (Аргентина) — 6:3, 6:4, 6:4
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2020.
В матче четвертого круга серб переиграл в трех партиях аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:3, 6:4, 6:4.
Поединок длилася 2 часа 6 минут. За это время 32-летний Джокович выполнил восемь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 27-летний Шварцман один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал один брейк.
Следующим соперником Новака станет канадец Милош Раонич, ранее переигравший хорвата Марина Чилича.
Женщины
Петра Квитова (Чехия) — Мария Саккари (Греция) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:2
Чешская теннисистка Петра Квитова первой вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2020.
В поединке 1/8 финала чешка одолела Марию Саккари из Греции со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 6:2.
Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут. Квитова совершила 3 подачи навылет, взяла 8 геймов на приеме, выиграв в общей сложности 33 мяча при активных действиях.
В четвертьфинале Квитова сыграет с победительницей пары Эшли Барти (Австралия) — Элисон Риск (США).
София Кенин (США) — Кори Гауфф — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0
Американка София Кенин в четвертом круге Australian Open одержала волевую победу над соотечественницей Кори Гауфф — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0.
Теннисистки провели на корте 2 часа 9 минут. За это время 21-летняя Кенин выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 15-летняя Гофф семь раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и сделала один брейк.
Напомним, ранее 15-летняя Гауфф обыграла действующую чемпионку Наоми Осаку.
Онс Жабер (Тунис) — Ван Цян (Китай) — 7:6 (7:4), 6:1
Следующей соперницей Кенин в Мельбурне будет Онс Жабер из Туниса, которая одолела китаянку Ван Цян — 7:6 (7:4), 6:1. 0