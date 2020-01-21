ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сетьен дебютировал с победы«Барселона» заиграла лучше, но все еще страдает
  • 07:00
    • Шарапова уступила Векич в первом круге Australian Open
  • 01:02
    • «Монако» обыграл «Сен-Приве» и вышел в 1/8 Кубка Франции
  • 00:52
    • «Аталанта» проиграла СПАЛу в домашнем матче Серии А
  • 00:02
    • Федотов: Паузы в календаре надо сокращать
  • 21:23
    • Крал: Вряд ли прямо сейчас я готов к переезду в Англию
    Все новости спорта

    Шарапова уступила Векич в первом круге Australian Open

    Теннис Australian Open WTA Мария Шарапова Донна Векич Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла преодолеть барьер первого круга Australian Open-2020.

    Мария Шарапова
    Мария Шарапова

    На старте турнира россиянка, получившая wild card от организаторов, уступила хорватке Донне Векич — 3:6, 4:6.

    Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Шарапова совершила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету Векич 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.

    Напомним, Шарапова была победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2008 году.

    Во втором круге Векич сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Моника Никулеску (Румыния). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Australian Open: битва за первое место, шанс Серены и надежды Медведева
  • 18/01/2020 в 14:19
    •
  • Прогноз
  • «Челси» — «Арсенал»
  • 1.65
  • Сегодня в 23:15
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Лондонское дерби не пройдет без голов
  • «Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Огорчат ли «клинки» Эдерсона на «Брэммел Лэйн»?
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли «Наполи» пройти «Лацио» в Кубке Италии?
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 4.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Каземиро Футбол Победители и лузеры. Дубль Каземиро вознес «Реал» на вершину таблицы ПримерыКто остался в проигрыше от победы «Реала» над «Севильей»? Вчера в 01:580
  • 00:20
    • Кавани может перейти в «Манчестер Юнайтед»
  • 00:15
    • Артета: Существует вероятность, что «Арсенал» никого не купит этой зимой
  • 23:44
    • «Лион» объявил об аренде форварда «Вильярреала»
    Новак Джокович Теннис Australian Open. Победы Джоковича и Федерера, Александрова вышла во второй раунд20 января на Открытом чемпионате Австралии прошли стартовые поединки первого круга в мужском и женском одиночных разрядах Вчера в 15:420
  • Экспресс дня

  • «Ман Сити» вернется на победный путь?
  • 2.45
    •
  • 23:25
    • «Интер» увеличил предложение по Эриксену
  • 22:48
    • «Вулверхэмптон» хочет подписать полузащитника «Олимпиакоса»
  • 22:33
    • МЮ нацелился на форварда «Лиона»
    Конор Макгрегор Прочие Уничтожение за 40 секунд. Триумфальное возвращение МакгрегораИрландец не оставил шансов Дональду Серроне 19/01/2020 в 14:040
  • 22:15
    • Бэйл не намерен уходить из «Реала» до окончания контракта
  • 21:49
    • «Интер» и «Челси» договорились об аренде Мозеса
  • 21:42
    • «Реал» приобрел 18-летнего бразильца за 30 млн евро
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.55
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Витязь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.70
  • Прогноз на матч Сарагоса — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Эвертон — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Борнмут — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  4.20
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.40
  • Прогноз на матч Севилья — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •  1.65
  • Прогноз на матч Челси — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие