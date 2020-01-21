Шарапова уступила Векич в первом круге Australian Open

Мария Шарапова
globallookpress.com
На старте турнира россиянка, получившая wild card от организаторов, уступила хорватке Донне Векич — 3:6, 4:6.
Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Шарапова совершила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта. На счету Векич 3 эйса, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта.
Напомним, Шарапова была победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2008 году.
Во втором круге Векич сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) — Моника Никулеску (Румыния). 0