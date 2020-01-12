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    Серена Уильямс выиграла свой первый титул с 2017 года

    Теннис WTA Серена Уильямс Прогнозы на теннис
    Американская теннисистка Серена Уильямс стала победительницей турнира в Окленде (Новая Зеландия).

    Серена Уильямс
    Серена Уильямс

    В финале экс-первая ракетка мира обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4.

    Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Уильямс записала в свой актив 2 эйса и 3 реализованных брейк-поинта из 15, не допустив при этом ни одной двойной ошибки.

    Отметим, что для Серены это первый выигранный турнир после Australian Open-2017. Осенью того же году у теннисистки родилась дочь. По возвращению из декрета Уильямс проиграла пять финалов подряд.

    Этот трофей WTA стал для 38-летней американки 73-м в карьере в одиночном разряде. 0

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