Серена Уильямс выиграла свой первый титул с 2017 года

Американская теннисисткастала победительницей турнира в Окленде (Новая Зеландия).

В финале экс-первая ракетка мира обыграла свою соотечественницу Джессику Пегулу со счетом 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Уильямс записала в свой актив 2 эйса и 3 реализованных брейк-поинта из 15, не допустив при этом ни одной двойной ошибки.

Отметим, что для Серены это первый выигранный турнир после Australian Open-2017. Осенью того же году у теннисистки родилась дочь. По возвращению из декрета Уильямс проиграла пять финалов подряд.

Этот трофей WTA стал для 38-летней американки 73-м в карьере в одиночном разряде. 0