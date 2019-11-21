Сборная России узнала соперника по 1/4 финала Кубка Дэвиса

Сербский теннисистобыграл французав матче группового этапа Кубка Дэвиса.

Встреча, которая прошла в Мадриде, завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 6 брейк-поинтов. На счету Пэра 6 эйсов, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Ранее серб Филип Краинович обыграл француза Жо-Вильфрида Тсонга со счетом 7:5, 7:6 (7:5).

Одержав две победы, Сербия заняла первое место в группе A и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой России.

Также в четвертьфинал вышли Испания, Аргентина, Канада, Австралия и Германия, а за последнюю путевку борются Великобритания и Казахстан. 0