Павлюченкова уступила Бенчич в финале «Кубка Кремля»

Российская теннисисткане смогла выиграть «Кубок Кремля».

В финальном поединке уроженка Самары потерпела поражение от швейцарки Белинды Бенчич со счетом 6:3, 1:6, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. На счету Павлюченковой 5 эйсов, 6 ошибок на подаче и 2 реализованных брейк-поинта из 6. Белинда 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 5 брейков.

Для Бенчич этот титул стал четвертым в карьере и вторым в нынешнем сезоне после триумфа Дубае. Ране швейцарка отобралась на Итоговый чемпионат WTA. 0