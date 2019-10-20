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    Павлюченкова уступила Бенчич в финале «Кубка Кремля»

    Теннис Кубок Кремля WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выиграть «Кубок Кремля».

    Белинда Бенчич
    Белинда Бенчич

    В финальном поединке уроженка Самары потерпела поражение от швейцарки Белинды Бенчич со счетом 6:3, 1:6, 1:6.

    Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. На счету Павлюченковой 5 эйсов, 6 ошибок на подаче и 2 реализованных брейк-поинта из 6. Белинда 8 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 5 брейков.

    Для Бенчич этот титул стал четвертым в карьере и вторым в нынешнем сезоне после триумфа Дубае. Ране швейцарка отобралась на Итоговый чемпионат WTA. 0

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