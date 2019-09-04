Бенчич впервые вышла в полуфинал турнира «Большого Шлема»

Швейцарка Белинда Бенчич пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

В четвертьфинальном матче швейцарская теннисистка за 1 час 42 минуты обыграла 23-ю сеяную соревнований Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6 (7:5), 6:3.

Бенчич 8 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. На счету Векич 4 эйса, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

За выход в финал Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде Бенчич поспорит с победительницей матча между канадкой Бьянкой Андрееску (15) и бельгийкой Элисе Мертенс (25). 0