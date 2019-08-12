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    Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA

    WTA Наоми Осака Каролина Плишкова Симона Халеп Элина Свитолина Дарья Касаткина Мария Шарапова Маргарита Гаспарян
    Японка Наоми Осака вернулась на первое место рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

    Наоми Осака
    Наоми Осака

    21-летняя японка сместила с первого места австралийку Эшли Барти, которая неудачно выступила на турнире в Торонто, проиграв во втором круге. Сама Осака в Торонто дошла до 1/4 финала, где уступила американке Серене Уильямс.

    Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — потеряла одну позицию и занимает 41-ю строку.

    Рейтинг WTA от 12 августа:

    1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417 очков;
    2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256;
    3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185;
    4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5223;
    5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5120;
    6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4780;
    7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4577;
    8 (10). Серена Уильямс (США) — 3995;
    9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;
    10 (8). Слоан Стивенс (США) — 3189…
    41 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...
    43 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 1243…
    45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
    57 (57). Вероника Кудерметова (Россия) — 986…
    59 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…
    76 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 817…
    84 (84). Вера Звонарева (Россия) — 700…
    93 (93). Анна Блинкова (Россия) — 664...
    96 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638…
    97 (81). Мария Шарапова (Россия) — 636. 0

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