Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA

Японкавернулась на первое место рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

21-летняя японка сместила с первого места австралийку Эшли Барти, которая неудачно выступила на турнире в Торонто, проиграв во втором круге. Сама Осака в Торонто дошла до 1/4 финала, где уступила американке Серене Уильямс.

Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — потеряла одну позицию и занимает 41-ю строку.

Рейтинг WTA от 12 августа:

1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417 очков;

2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185;

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5223;

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5120;

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4780;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4577;

8 (10). Серена Уильямс (США) — 3995;

9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;

10 (8). Слоан Стивенс (США) — 3189…

41 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...

43 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 1243…

45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…

57 (57). Вероника Кудерметова (Россия) — 986…

59 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…

76 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 817…

84 (84). Вера Звонарева (Россия) — 700…

93 (93). Анна Блинкова (Россия) — 664...

96 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638…

97 (81). Мария Шарапова (Россия) — 636. 0