Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA

21-летняя японка сместила с первого места австралийку Эшли Барти, которая неудачно выступила на турнире в Торонто, проиграв во втором круге. Сама Осака в Торонто дошла до 1/4 финала, где уступила американке Серене Уильямс.
Лучшая из россиянок — Дарья Касаткина — потеряла одну позицию и занимает 41-ю строку.
Рейтинг WTA от 12 августа:
1 (2). Наоми Осака (Япония) — 6417 очков;
2 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6256;
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6185;
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5223;
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5120;
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4780;
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4577;
8 (10). Серена Уильямс (США) — 3995;
9 (9). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3565;
10 (8). Слоан Стивенс (США) — 3189…
41 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1325...
43 (48). Екатерина Александрова (Россия) — 1243…
45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
57 (57). Вероника Кудерметова (Россия) — 986…
59 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…
76 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 817…
84 (84). Вера Звонарева (Россия) — 700…
93 (93). Анна Блинкова (Россия) — 664...
96 (98). Наталья Вихлянцева (Россия) — 638…
97 (81). Мария Шарапова (Россия) — 636. 0