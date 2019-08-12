Рублев вышел в основную сетку турнира в Цинциннати

Россиянинпробился в основную сетку турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В финале квалификации россиянин обыграл теннисиста из Казахстана Михаила Кукушкина — 3:6, 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 54 минуты. На счету Рублева 8 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта. Кукушкин, который был посеян в квалификации под 1-м номером, подал навылет 2 раза, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт из 3.

В первом круге основного раунда Рублев сыграет с грузином Николозом Басилашвили.

Помимо Андрея, в основной сетке сыграют еще два россиянина: Карен Хачанов (8-й номер посева) и Даниил Медведев (9-й). 0